Opremanje kuće Mileve Marić Ajnštajn

Ruma- Opremanje spomen kuće Mileve Marić Ajštajn u Rumi finansira Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnosesa sverskim zajednicama. To je izjavila Pokrajisnka sekretarka Aleksandra Ćirić Bošković, koja je prošle nedelje obišla Rumu i istakla da je ovo još jedan od projekata kulture koji se pokrajinskim sredstvima finansiraju u Rumi.

-Kuća Mileve Marić Ajnštajn je građevinski gotova, sada je u toku osmišljavanje postavke, za koju je zadužen Zavičajni muzej uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Verujem da je u pitanju izuzetno zanimljiva postavka koju ćemo, nadam se imati priliku da vidimo kada se kuća otvori za javnost, a povodom obeležavanja 150 godina od rođenja velike naučnice, rekao je Dušan Ljubišić, predsednik Opštine Ruma.

Podsetimo da će kuća Mileve Marić Ajnštajn u Rumi biti depadans Zavičajnog muzeja Ruma.

-Radimo na pripremi stalne postavke, koja će biti u funkciji kulture i nauke. Priprema se koncept postavke, radimo na opremanju prostora i radimo sa dizajnerima kako bismo dobili željeni vizuelni dentitet unutrašnjosti ovog značajnog objekta. On će biti otvoren za posetioce, decu predškolskog i školskog uzrasta, naučnu zajednicu i pored samih oblazaka, ovo će biti mesto gde će se održavati brojne umetničke i naučne radionice, posebno za decu školskog uzrasta, rekao je Uroš NIkolić, direktor Zavičajnog muzeja Ruma.

Spomen kućom velike naučnice supruge Alberta Ajnštajna koja je živela i u Rumi, Ruma će biti bogatija za još jedan objekat kulturne delatnosti. Podrazumevaće galerijski prostor, ali i spomen sobu posvećenu Milevinim izumima. Tu će se održavati izložbe, književne večeri, naučni skupovi, radionice a Rumljani će se na ovaj način odužiti naučnici koja je detinjstvo provela u kući u Železničkoj ulici. Javnosti bi trebalo da budu prikazana i originalna pisma koje je Mileva razmenjivala sa suprugom Albertom, kao i pismena potvrda o sklapanju njihvog braka, a koje je država otkupila na aukcijskoj prodaji. Izgradnja i opremanje kuće Mileve Marić Ajnštajn podržano je sredstvima Opštine Ruma, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i Ministarstva kulture putem projekta „Gradovi u fokusu“.

Projekat „Godina velikih jubileja-bolji prostor za bolje sadržaje“ je sufinansiran od strane Opštine Ruma.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.