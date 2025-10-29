Novi termin za predstavu „Udovica živog čoveka“ u KC Ruma

Ruma-Novi termin za predstavu ,,Udovica živog čoveka“ je 11.11.2025.

Velika dvorana u 20.00 sati

Ovaj komad Zvezdara teatra iz razloga tehničkih nemogućnosti neće biti izveden kako je planirano za 29.10.2025.

Karte će biti važeće.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.