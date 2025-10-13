Najava isključenja struje za utorak, 14. oktobar

Za utorak, 14. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova:

Naselje Stari most od br. 17-21 i 6-10 i br.29

Podstanice CG – Naselje Stari most br: 8, 10, 17, 17a, 19 i 21

Gasna kotlarnica “Stari most” b.b.

Kotlarnica – Naselje Stari most br. 6

Bulevar Konstantina Velikog br. 9a

Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova:

Naselje Stari most od br. 23-29 i 12-16 i b.b.

Postanice CG – Naselje Stari most br: 14, 16, 23, 25 i 27

Telefonska centrala “Stari most”

Pošta 3 – Naselje Stari most

Garaže Naselje Stari most

Bulevar Konstantina Velikog br. 11

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.