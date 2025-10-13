  • ponedeljak, 13. oktobar 2025.
Najava isključenja struje za utorak, 14. oktobar
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za utorak, 14. oktobar

13. oktobar 2025. godine

Za utorak, 14. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova:

Naselje Stari most od br. 17-21 i 6-10 i br.29
Podstanice CG – Naselje Stari most br: 8, 10, 17, 17a, 19 i 21
Gasna kotlarnica “Stari most” b.b.
Kotlarnica – Naselje Stari most br. 6
Bulevar Konstantina Velikog br. 9a

Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova:

Naselje Stari most od br. 23-29 i 12-16 i b.b.
Postanice CG – Naselje Stari most br: 14, 16, 23, 25 i 27
Telefonska centrala “Stari most”
Pošta 3 – Naselje Stari most
Garaže Naselje Stari most
Bulevar Konstantina Velikog br. 11

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

