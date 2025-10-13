Najava isključenja struje za utorak, 14. oktobar

Za utorak, 14. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova:
Naselje Stari most od br. 17-21 i 6-10 i br.29
Podstanice CG – Naselje Stari most br: 8, 10, 17, 17a, 19 i 21
Gasna kotlarnica “Stari most” b.b.
Kotlarnica – Naselje Stari most br. 6
Bulevar Konstantina Velikog br. 9a
Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova:
Naselje Stari most od br. 23-29 i 12-16 i b.b.
Postanice CG – Naselje Stari most br: 14, 16, 23, 25 i 27
Telefonska centrala “Stari most”
Pošta 3 – Naselje Stari most
Garaže Naselje Stari most
Bulevar Konstantina Velikog br. 11