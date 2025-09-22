  • ponedeljak, 22. septembar 2025.
Najava isključenja struje za utorak, 23. septembar
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za utorak, 23. septembar

22. septembar 2025. godine

Za utorak, 23. septembra, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Batrovci od 10:00 do 12:00 časova:

Pinkijeva od broja 1 do 79 i od 2 do 78
Ive Lole Ribara od broja 1 do 33 i od 2 do 6
JNA od broja 1 do 47 i od 2 do 56
Osnovna škola “Vuk Karadžić” – ul. JNA broj 34
Šidska od broja 3 do 23, od 2 do 16 i b.b.
Matije Gupca od broja 1 do 37 i od 2 do 32
“Telekom Srbija” – “Batrovci SMX01” – ul. M. Gupca broj 2
Bazna stanica mob. telefonije “RBS SMX” – ul. M. Gupca broj 37
Hidroforsko postrojenje – ul. M. Gupca broj 4
Granični prelaz Batrovci

