  • petak, 31. oktobar 2025.
Mogućnost odloženog plaćanja gasa u Rumi
Vesti | Ruma
0 Komentara

Mogućnost odloženog plaćanja gasa u Rumi

31. oktobar 2025. godine

Ruma-Javno preduzeće „GAS-RUMA“ donelo je odluku o omogućavanju odloženog plaćanja računa za isporučenu energiju iz prirodnog gasa za period od novembra 2025. do marta 2026. godine, i to za kupce iz kategorije „Mala potrošnja – domaćinstva“. Pravo na odloženo plaćanje imaju kupci koji nemaju dospele, neizmirene obaveze na kraju meseca. Plaćanje računa se vrši u dva dela:n60% iznosa dospeva do 20. u mesecu za prethodni mesec i 40% iznosa dospeva po isteku 170 dana od dana izdavanja računa. Odluka se primenjuje počev od računa za novembarsku potrošnju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Poziv za prijavu za Školu roditeljstva
categories_image
Sutra počinju “Višnjićevi dani”
categories_image
Sastav „Kalem“ za 15 godina programa „Čaj u 8“
categories_image
Novi termin za predstavu „Udovica živog čoveka“ u KC Ruma
categories_image
„Ženidba i udadba“ večeras u Beočinu
categories_image
Savremena oprema za zbrinjavanje otpada
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Stara Pazova

Ministar Tomislav Momirović pose...

categories_image

Društvo | Vesti | Pećinci

Sibač neguje kulturu sećanja

categories_image

Vesti | Ruma

Ruma ima najsavremeniji sistem g...

categories_image

Vesti

Humanitarni koncert u Salašu Noć...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt