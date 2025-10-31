Mogućnost odloženog plaćanja gasa u Rumi

Ruma-Javno preduzeće „GAS-RUMA“ donelo je odluku o omogućavanju odloženog plaćanja računa za isporučenu energiju iz prirodnog gasa za period od novembra 2025. do marta 2026. godine, i to za kupce iz kategorije „Mala potrošnja – domaćinstva“. Pravo na odloženo plaćanje imaju kupci koji nemaju dospele, neizmirene obaveze na kraju meseca. Plaćanje računa se vrši u dva dela:n60% iznosa dospeva do 20. u mesecu za prethodni mesec i 40% iznosa dospeva po isteku 170 dana od dana izdavanja računa. Odluka se primenjuje počev od računa za novembarsku potrošnju.



