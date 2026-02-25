Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta za programe i projekte iz oblasti kulture, obrazovanja i umetnosti

Opština Beočin raspisala je Javni konkurs za dodelu sredstava za programe i projekte iz oblasti kulture, obrazovanja i umetnosti, a rok za podnošenje prijava je 23. mart 2026. godine.

Konkurs se raspisuje za programe i projekte iz oblasti bibliotečko-informatičke delatnosti, kulturno-obrazovne delatnosti, zaštite kulturnih dobara, muzičkog stvaralaštva, amaterskog i scenskog stvaralaštva, vizuelne umetnosti, kinematografije i audio-vizuelnog stvaralaštva kao i iz oblasti negovanja i očuvanja tradicije.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i organizacije u kulturi koje su registrovane najmanje tri godine na teritoriji opštine Beočin, kao i pojedinci i samostalni umetnici koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Beočin (a koji svoje projekte ostvaruju u partnerskim odnosima sa institucijama, udruženjima i organizacijama registrovanim na teritoriji opštine Beočin), kao i drugi subjekti u kulturi osim ustanova kulture čiji je osnivač opština Beočin.

Opredeljena sredstva za 2026. godinu iz lokalnog budžeta za ovu namenu su 1.7 miliona dinara, a više o uslovima prijave i dokumentaciji koja je potrebna, možete pogledati na sajtu Opštine Beočin u odeljku Javni pozivi, konkursi i oglasi ili OVDE.

