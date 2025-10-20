  • ponedeljak, 20. oktobar 2025.
„Mini-tini fest“ u petak u Karlovčiću
Pećinci | Zabava
0 Komentara

„Mini-tini fest“ u petak u Karlovčiću

20. oktobar 2025. godine

Tradicionalno, 19. izdanje dečijeg muzičkog festivala „Mini-tini fest“, koji se i ove godine održava pod sloganom „Deca će pobediti“, održaće se u petak, 24. oktobra 2025. godine, sa početkom u 18 časova, u sali Doma kulture u Karlovčiću. Nakon tronedeljnih audicija u školama širom pećinačke opštine koje su se održale od 19. septembra do 3. oktobra, u finale festivala plasiralo se 18 mladih vokalnih talenata.

U kategorija „mini“ (1–5. razred) nastupiće: Nađa Bovan (Šimanovci), Natalija Davidović (Kupinovo), Maša Došenović (Šimanovci), Leonora Jovanović (Ašanja), Aleksandra Otašević (Ašanja) i Milica Otašević (Ašanja). U kategoriji „tini“ (6–8. razred) nastupiće: Janja Bovan (Šimanovci), Sofija Bogdanović (Šimanovci), Nikolina Budimčić (Kupinovo), Boško Dobrić (Šimanovci), Natalija Ilić (Ašanja), Nevena Jovanović (Kupinovo), Sara Kovačević (Deč), Natalija Palikuća (Pećinci), Milica Popović (Ašanja), Kalina Smiljanić (Šimanovci), Julija Tadić (Kupinovo) i Ana Šogorović (Pećinci).

Pedagozi i mentori koji su vredno radili sa takmičarima su učitelji Rada Kokić i Snežana Pavlović, kao i nastavnici muzičke kulture: Ana Ljubojević, Bojana Radivojević, Dejan Zagorčić i Ivan Makević.
Specijalni gosti festivala su nagrađeni vokalni solisti sa prošlogodišnjeg izdanja koji će se predstaviti u revijalnom programu: Natalija Prijić iz Pećinaca izvešće pesmu „Hvalila se bubamara“, Lena Vlajković iz Obreža otpevaće pesmu „Haker moga srca“, dok će Saša Jovanovićiz Kupinova izvesti pesmu „Glava mi u torbi“. Pored toga, najmalđi će moći da uživaju u popularnim dečijim pesmama i bogatom animatorskom programu. Stručni žiri koji će raditi u sastavu: Miloš Matić, muzičar i kompozitor, Milda Kuzminac, profesorka klavira i Ognjen Malušić, glumac, dodeliće prvu, drugu, treću i posebnu nagradu za interpretaciju u oba uzrasta. Nagrada se sastoji od diplome, zlatne plakete i zlatne statue za pobednike, dok će Kulturni centar „Pećinci“ dodeliti posebnu nagradu pobedniku festivala, istakao je direktor KCP Slobodan Stanković.

-„Mini-tini fest“ je više od takmičenja – to je praznik dečje kreativnosti, talenta i prijateljstva, koji već skoro dve decenije otkriva nove glasove i podstiče ljubav prema muzici. Pozivam sve da zajedno uživamo u muzici i podržimo mlade talente – kaže Stanković.

Umetnički direktor festivala je Jovan Adamov, istaknuti kompozitor i dirigent zabavne muzike, a veče će voditi Branimir Bane Rosić, frontmen grupe „Leteća gitara“.

Festival se održava pod pokroviteljstvom Opštine Pećinci i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

