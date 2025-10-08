„Miholjski susreti sela“ u Bikić Dolu

Manifestacija „Miholjski susreti sela“ održaće se 11.oktobra 2025.godine u selu Bikić Do, u opštini Šid.
Ova manifestacija ima za cilj afirmaciju ruralnih područja, njihovih običaja i obogaćivanje društvenog i socijalnog života stanovnika u selima.
Program manifestacije obuhvata izlaganje rukotvorina i domaćih proizvoda, takmičenja i bogat umetnički program:
11:00 časova – Izložba lokalnih proizvoda i rukotvorina
12:00 – 13:30 časova – Otvaranje manifestacije
Kulturno-umetnički program, učestvuju:
-KPD „Ivan Kotljarevski“, Bikić Do
-Dečja folklorna grupa SKUD ,,Sveti Sava“, Šid
-FS „Barvinok“,Kamijenka, Slovačka
-Vokalni solista,izvođenje narodnih pesama
13:30 – 15:00 časova – ,,Dečje jesenje igre“