„Miholjski susreti sela“ u Bikić Dolu

Manifestacija „Miholjski susreti sela“ održaće se 11.oktobra 2025.godine u selu Bikić Do, u opštini Šid.

Ova manifestacija ima za cilj afirmaciju ruralnih područja, njihovih običaja i obogaćivanje društvenog i socijalnog života stanovnika u selima.

Program manifestacije obuhvata izlaganje rukotvorina i domaćih proizvoda, takmičenja i bogat umetnički program:

11:00 časova – Izložba lokalnih proizvoda i rukotvorina

12:00 – 13:30 časova – Otvaranje manifestacije

Kulturno-umetnički program, učestvuju:

-KPD „Ivan Kotljarevski“, Bikić Do

-Dečja folklorna grupa SKUD ,,Sveti Sava“, Šid

-FS „Barvinok“,Kamijenka, Slovačka

-Vokalni solista,izvođenje narodnih pesama

13:30 – 15:00 časova – ,,Dečje jesenje igre“

