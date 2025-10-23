Koncert “U susret prazniku Svetom Dimitriju”

U Pozorištu „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici održan je koncert pod nazivom „U susret prazniku Svetom Dimitriju“, u organizaciji Mađarskog kulturno-umetničkog društva „Srem“.

Kako je istakla predsednica Društva, Dragana Šimonjik, ovaj događaj je okupio goste ne samo iz Vojvodine, već i iz Hrvatske.

– Koncert se ove godine prvi put organizuje javno. Do sada smo praznik slavili u okviru crkve i okupljali se tog dana otkako Društvo postoji. Poneseni pozitivnim utiscima sugrađana koji su bili oduševljeni našim prikazom božićnih običaja, došli smo na ideju da sada po prvi put napravimo ovu manifestaciju u pozorištu. Publici se predstavila naša pevačka i folklorna grupa, a gosti su nam bili članovi mađarskog kulturno-umetničkog društva iz sela Ivanovci Đakovački u Hrvatskoj i KUD-a iz Temerina – rekla je Šimonjik.

Sveti Dimitrije, zaštitnik rimokatoličke crkve u Sremskoj Mitrovici, proslavlja se sa velikim poštovanjem i pobožnošću.

Kako je istakao đakon Ivan Malić, ovaj svetac je svoj život posvetio Hristu i ostao primer vere i snage.

– Govoreći o Svetom Dimitriju, ne slavimo nasilje ni smrt, već pobedu vere, snagu ljubavi i neugasivu nadu u večni život. On je svetionik u svetu tame, primer koji nas poziva da i mi budemo svedoci, možda ne krvlju, ali svakako životom – poručio je Malić.

S. M.

