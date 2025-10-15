Koncert i promocija albuma „Lilith Abi“ u Mitrovici

U Svečanoj sali Srpskog doma u Sremskoj Mitrovici, 18. oktobra, biće održan koncert i promocija albuma „Lilith Abi”, koji donosi originalne aranžmane tradicionalnih uspavanki iz različitih krajeva sveta. Koncert će početi u 19:00 časova.

Na ovom jedinstvenom muzičkom događaju, kao solista će nastupiti violinistkinja Katarina Aleksić, koncertmajstor Simfonijskog orkestra RTS-a. Ona će, uz podršku izuzetnih umetnika, publici predstaviti muzički projekat koji obuhvata aranžmane uspavanki, izvodeći ih na potpuno nov i magičan način.

Album „Lilith Abi” nastao je 2023. godine u saradnji sa poljskim triom Bastarda i pevačicom Branislavom Podrumac, a objavila ga je izdavačka kuća Audio Cave. Projekat je podržan od strane projekta Evropa u gostima, Wieniawski Society i Ministarstva kulture i nacionalnog nasleđa Republike Poljske.

