KINESKI „TECHRON“ DOLAZI U SREM: Gradi se fabrika auto delova?

Još jedna kompanija iz oblasti automobilske industrije otvoriće proizvodni pogon u industrijskoj zoni u Inđiji. Reč je o kineskoj kompaniji „Techron“, koja će upravo ovde izgraditi svoju prvu fabriku van matične zemlje, navode iz lokalne samouprave.

U prvoj fazi predviđena je izgradnja objekta površine 4.500 metara kvadratnih, a u konačnoj fazi planirano je zapošljavanje oko 200 radnika. Kompanija „Techron“ proizvodi auto delove za neke od najpoznatijih svetskih brendova, među kojima su Volkswagen, Porsche, Audi, Chery, Geely Auto i drugi.

Predsednik opštine Inđija, Marko Gašić, istakao je da ova investicija predstavlja veliki korak u daljem ekonomskom razvoju opštine:

-Inđija nastavlja da privlači ozbiljne investitore i da postaje jedan od najvažnijih industrijskih centara u regionu. Dolazak kompanije „Techron“ iz Kine potvrđuje da smo prepoznati kao pouzdan partner i dobro mesto za ulaganje. Ovo će značiti nova radna mesta i dodatni zamajac za lokalnu privredu – poručio je Gašić.

Prema najavama, radovi na izgradnji proizvodnih kapaciteta počeće do kraja ove godine, dok je otvaranje pogona planirano za sredinu 2026. godine.

M.S.

