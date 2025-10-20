Kamerom po Sremu: Leto 1942. ili jesen 2025?

Ovih dana, sa sremskih polja izdiže se plamen poput onog iz leta 1942. Da li je i ovaj put u pitanju neka vrsta diverzije, s obzirom da usled vetra koji svakodnevno duva plamen može da se raširi i do naselja i seoskih imanja, da li se radi o srpskom inatu ili potpunom nemaru, ostaje nam da nagađamo.

