  • ponedeljak, 20. oktobar 2025.
Kamerom po Sremu: Leto 1942. ili jesen 2025?
Vesti
0 Komentara

Kamerom po Sremu: Leto 1942. ili jesen 2025?

20. oktobar 2025. godine

Ovih dana, sa sremskih polja izdiže se plamen poput onog iz leta 1942. Da li je i ovaj put u pitanju neka vrsta diverzije, s obzirom da usled vetra koji svakodnevno duva plamen može da se raširi i do naselja i seoskih imanja, da li se radi o srpskom inatu ili potpunom nemaru, ostaje nam da nagađamo.

