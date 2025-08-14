  • četvrtak, 14. avgust 2025.
U nedelju 17. avgusta izbori za članove Saveta mesnih zajednica
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

U nedelju 17. avgusta izbori za članove Saveta mesnih zajednica

14. avgust 2025. godine

Predsednik Skupštine grada Sremska Mitrovica doneo je 21. jula odluku o raspisivanju izbora za članove saveta Mesnih zajednica. Izbori će biti održani u nedelju, 17. avgusta.

Glasanje će biti sprovedeno u svim Mesnim zajednicama na teritoriji grada. Za sprovođenje izbora biće zadužena posebna Izborna komisija za članove saveta Mesnih zajednica.

Svi zainteresovani građani pozivaju se da prate zvanične informacije i iskoriste svoje pravo glasa kako bi izabrali svoje predstavnike u mesnim zajednicama.

