  • ponedeljak, 27. oktobar 2025.
Dve nesreće na sremskim putevima
Servis
Dve nesreće na sremskim putevima

27. oktobar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovic i Rume, registrovane su dve saobraćajne nezgode. Povređena je jedna osoba.

