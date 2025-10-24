Dopuna dnevnog reda 12. sednice Skupštine Grada Sremska Mitrovica 

U utorak, 28. aprila sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana 8. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Pored već najavljenih tačaka na dnevnom redu sednice naći će se još i:

1.Izmene i dopune programa poslovanja JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica za 2025. godinu,

2.Predlog programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica,

3.Izmena programa održavanja travnatih površina na seoskim grobljima za 2025. godinu, JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica.

