Dopuna dnevnog reda 12. sednice Skupštine Grada Sremska Mitrovica 

U utorak, 28. aprila sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana 8. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.
Pored već najavljenih tačaka na dnevnom redu sednice naći će se još i:
1.Izmene i dopune programa poslovanja JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica za 2025. godinu,
2.Predlog programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica,
3.Izmena programa održavanja travnatih površina na seoskim grobljima za 2025. godinu, JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica.