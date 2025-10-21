  • utorak, 21. oktobar 2025.
Dodeljena Mihizova nagrada dramskom stvaraocu Đorđu Petroviću
Dodeljena Mihizova nagrada dramskom stvaraocu Đorđu Petroviću

21. oktobar 2025. godine

Irig-17.oktobra 2025. godine, na dan rođenja Borislava Mihajlovića Mihiza, u Mihizovoj rodnoj kući u Irigu uručena je nagrada za dramsko stvaralaštvo Đorđu Petroviću, dramskom piscu i dramaturgu iz Šapca. Ovogodišnji žiri je radio u sastavu Jovan Popović, dramski pisac, prof. dr Vladislava Gordić Petković, književna kritičarka i teoretičarka, i prof. Uglješa Šajtinac, dramski pisac i romansijer (predsednik žirija). Nagrada je Petroviću dodeljena za dosadašnji ostvareni opus, a jednogalsnom odlukom žirija koji navodi da se u njegovoj drami „Izuzeti“ otkrivaju svi elementi umetnički vrednog i emotivno potresnog dramskog teksta.

