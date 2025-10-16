Agrotehnika amortizovala vremenske uslove

Uobičajeno, periodično, Odeljenje za poljoprivredu Opštine Stara Pazova izveštava Skupštinu opštine o setvi i žetvi strnina. Kako u materijalu za odbornike lokalne samouprave navodi stručna služba Odeljenja za poljoprivredu, Informaciju o žetvi ozimih žitarica pripremila je na osnovu dobijenih podataka od poljoprivrednih preduzeća i zadruga, a kada su u pitanju individualna gazdinstva saznanja se prikupljaju na osnovu podataka o ugovoranju proizvodnje i anketiranjem individualnih gazdinstava. Informacija se upotpunjuje i stručnom procenom službe ovog Odeljenja.

U ovom dokumentu analiziraju se vremenski uslovi, stepen korišćenja agrotehničkih sredstava i procenjuje uspešnost minule sezone.

U pogledu vremenskih prilika, ozimi usevi posejani su u povoljnim uslovima, mart i april su bili topliji od višegodišnjeg proseka sa većom količinom padavina što je pogodovalo razvoju i rastu rataskih useva i donekle nadoknadilo nedovoljnu količinu padavina u januaru i februaru ove godine. Maj je bio hladniji ali i dalje pogodan za cvetanje, klasanje i oplodnju ozimih strnina, što je bilo presudno za dobar kvalitet i kvantitet roda žitarica, navodi se u Informaciji i naglašava da je zbog velikih vrućina žetva počela rekordno rano, početkom juna, 20 dana pre nego što je uobičajeno. Pšenica je, uglavnom, do kraja juna već požnjevena.

U odnosu na vremenske prilike procenjuje se da je ječam dobro rodio, sa 1.000 hektara proizvedeno je 6.670 tona.

U proizvodnji pšenice, na površini od oko 5.500 hektara na teritoriji opštine Stara Pazova ostvareno je 39.280 tona, prosečno 7,14 tona po hektaru. U Informaciji se konstatuje da je nepovoljne agroklimatske uslove donekle amortizovao visok nivo agrotehnike većine proizvođača.

Prinosi uljane repice su zadovoljavajući. Na ukupno 340 hektara prinos je 3,04 tone po hektaru, što je čak nešto više u odnosu na prinose ostvarene proteklih godina.

U Informaciji Odeljenja za poljoprivredu zaključuje se da su ostvareni prinosi ječma i pšenice u okviru proseka ali ipak znatno veći u odnosu na druga područja. Osim toga, navodi se da pri prijemu ili otkupu ovih žitarica nije bilo zastoja jer se na teriotoriji pazovačke Opštine nalazi dovoljan broj silosa.

B. Topalović

