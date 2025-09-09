Sutra akcija dobrovoljnog davanja krvi u Beočinu

Crveni krst Beočin, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, poziva sve humane građane da se priključe akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će se održati u sredu, 10. septembra od 8 do 11 časova u Sportskom centru „Beočin“.
Kako u Crvenom krstu navode, poziv je upućen svima uz napomenu da su zalihe na izuzetno niskom nivou za A i O krvnu grupu, kao i za sve krvne grupe sa negativnim RH faktorom.
Podsećamo da jedna jedinica date krvi može biti od pomoći za čak tri ugrožena pacijenta a redovno snabdevanje krvlju moguće je isključivo zahvaljujući dobrovoljnim davaocima koji su neprocenjivo važna karika u lancu spasavanja ljudskih života.
foto: I. Ademovski