  • subota, 27. septembar 2025.
U ponedeljak akcije DDK u Pećincima i Šimanovcima
Društvo | Hronika | Pećinci | Vesti
U ponedeljak akcije DDK u Pećincima i Šimanovcima

Crveni krst Pećinci nastavlja sa organizovanjem akcija dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine.

U ponedeljak, 29. septembra biće održane dve akcije:

  • od 9.00 do 11.00 časova u Domu kulture Šimanovci
  • od 12.00 do 15.00 časova u Kulturnom centru Pećinci

Dobrovoljno davanje krvi predstavlja znak humanosti, ljudske solidarnosti i plemenitosti, ali i građansku i korporativnu odgovornost svih punoletnih, zdravih građana naše zemlje, kao i svih institucija, preduzeća i kompanija, poručuju iz Crvenog krsta.

