U ponedeljak akcije DDK u Pećincima i Šimanovcima

Crveni krst Pećinci nastavlja sa organizovanjem akcija dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine.
U ponedeljak, 29. septembra biće održane dve akcije:
- od 9.00 do 11.00 časova u Domu kulture Šimanovci
- od 12.00 do 15.00 časova u Kulturnom centru Pećinci
Dobrovoljno davanje krvi predstavlja znak humanosti, ljudske solidarnosti i plemenitosti, ali i građansku i korporativnu odgovornost svih punoletnih, zdravih građana naše zemlje, kao i svih institucija, preduzeća i kompanija, poručuju iz Crvenog krsta.