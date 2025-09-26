Sremski Mihaljevci dobijaju novu vodovodnu i kanalizacionu mrežu

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić obišao je radove na izgradnji vakuumske kanalizacione mreže i nove vodovodne mreže u Sremskim Mihaljevcima. On je tom prilikom rekao da je cilj Opštine Pećinci da svih 15 naselja budu infrastrukturno potpuno opremljena.

-Kada završimo Sremske Mihaljevce, mi smo pokrili našu opštinu sa preko 70 odsto kanalizacionom mrežom. Svako selo ima vodovodnu mrežu, ali se trudimo da sve stare azbestne cevi, kao što je slučaj u Sremskim Mihaljevcima, zamenimo novim i kvalitetnijim cevima. Ostaje nam još nešto malo da završimo u Šimanovcima i Prhovu, tako da očekujemo da za nekih godinu do godinu i po opština Pećinci bude kompletno pokrivena novom vodovodnom, a nadamo se i kanalizacionom mrežom. Pored toga, gasna mreža je već završena u svim naseljima, jer kao industrijski razvijena opština moramo da vodimo računa i o ekologiji – naglasio je predsednik Đokić.

Goran Stanković, predsednik Saveta mesne zajednice, rekao je da su u pitanju veliki radovi u ovom selu, koji će svim meštanima Sremskih Mihaljevaca omogućiti značajno kvalitetniji svakodnevni život.

-Ovim će biti gotova kompletna infrastruktura u celom selu. I gasna i vodovodna i kanalizaciona mreža, tako da mislim da će uslovi života biti mnogo poboljšani u celom selu – izjavio je Stanković.

Ukupna dužina kanalizacione mreže u ovom naselju iznosi 12,8 km, a po rečima inženjera izvođača radova Ivana Milosavljevića posao teče predviđenom dinamikom.

-Vakuumska stanica je u završnoj fazi, pred pokrivanje. Sva oprema, koja ide u vakuumsku stanicu, je naručena i ona će do kraja godine biti ugrađena. Pored vakuumske stanice, nalazi se i pumpna stanica koja šalje linijom, koja je već odrađena, sadržaj u prečistač u Šimanovcima. Paralelno sa vakuum stanicom radi se i vakuumska kanalizacija u samom selu, a procenat realizacije je oko 45 odsto. Važno je da su ugrađene sve vakuumske šahte, jer su one srce sistema – rekao je Milosavljević.

Uporedo sa radovima na izgradnji kanalizacione mreže, izvode se radovi i na izgradnji nove vodovodne mreže u dužini od nešto više od 8 km.

“Trenutno smo na nekih 60-70 odsto realizacije projekta i sve teče po planu. Do sada su urađene sporedne ulice, a plan je da do Nove godine završimo” – izjavio je Bojan Šuković, predstavnik firme Konstruktor inženjering, koja je izvođač radova nove vodovodne mreže.

Vrednost radova na izgradnji vakuumske kanalizacione mreže iznosi 431 milion dinara. Radove finansira Ministarstvo zaštite životne sredine, a Opština Pećinci finansirala je izradu projektno-tehničke dokumentacije sa 4,8 miliona dinara. Izgradnju nove vodovodne mreže finansira Uprava za kapitalna ulaganja APV sa 68,2 miliona dinara, a Opština Pećinci finansirala je projektno-tehničku dokumentaciju i svu prateću dokumentaciju sa 4,6 miliona dinara.

