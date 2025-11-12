  • sreda, 12. novembar 2025.
Zaplenjen amfetamin, jedna osoba uhapšena
Društvo | Hronika | Ruma | Vesti
Zaplenjen amfetamin, jedna osoba uhapšena

12. novembar 2025. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su Z. L. (22), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa njegove kuće u Rumi, policija je pronašla 400 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin i digitalnu vagicu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

