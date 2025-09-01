  • ponedeljak, 1. septembar 2025.
Rođeno 16 beba za nedelju dana
Vesti
0 Komentara

Rođeno 16 beba za nedelju dana

1. septembar 2025. godine

U porodilištu Opšte bolnice Sremska Mitrovica tokom protekle nedelje rođeno je ukupno 16 beba. Zanimljivo je da među novorođenčadima znatno preovlađuju dečaci – čak 13, dok su rođene i 3 devojčice.

