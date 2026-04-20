Ove nedelje počinje uklanjanje divljih deponija na ulazu u Čortanovce

Ove nedelje počinju radovi na uklanjanju divljih deponija sa poljoprivrednog zemljišta na ulazu u Čortanovce, čime će biti rešen dugogodišnji problem nelegalnog odlaganja otpada na ovoj lokaciji.
Sredstva za realizaciju ovog projekta, u iznosu od 45,6 miliona dinara, obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Nadležni ističu da će uklanjanjem divljih deponija biti stvoreni bolji uslovi za korišćenje poljoprivrednih površina, ali i unapređen izgled ulaza u naselje.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

