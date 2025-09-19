Raspisan konkurs za dodelu stipendija za učenike srednjih škola u opštini Beočin

Komisija za dodelu stipendija opštine Beočin raspisala je Konkurs za dodelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2025/2026. godinu. Sredstva za dodelu stipendija srednjoškolcima obezbeđena su iz budžeta Opštine Beočin u ukupnom iznosu od 2 800 000 dinara a konkursom je predviđena isplata stipendija u periodu od 1. oktobra 2025. godine do 30. septembra 2026. godine (osim za mesec jul i avgust) u visini od 8 000 dinara na mesečnom nivou.

Na konkurs za dodelu učeničkih stipendija mogu se prijaviti učenici I razreda srednje škole koji su u svim razredima od V do VIII razreda osnovne škole imali prosečnu ocenu od 4,70 do 5,00 kao i učenici II, III i IV razreda srednje škole koji su u prethodno završenim razredima srednje škole imali prosečnu ocenu od 4,70 do 5,00.

U okviru konkursa raspisan je i Konkurs za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti a predviđeno je i učešće učenika sa hendikepom i hroničnim bolestima čije se prijave od strane komisije razmatraju po nešto blažim kriterijumima.

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 22.09. do 06.10.2025. godine.

Zainteresovani kandidati prijave mogu preuzeti na portirnici Opštinske uprave Beočin ili na sajtu opštine Beočin u odeljku „Konkurs za učeničke stipendije“. Prijave se u zatvorenoj koverti dostavljaju na adresu:

OPŠTINA BEOČIN, SVETOSAVSKA 25, 21300 BEOČIN, sa napomenom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA“. Na zadnjoj strani koverte potrebno je upisati ime, prezime i adresu učenika.

Uslove i detalje konkursa možete pogledati OVDE.



