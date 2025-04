Jelena Šarković, dramaturškinja u Pozorištu “Dobrica Milutinović” – Umetnost me promenila

Početak ove godine doneo je novu energiju Pozorištu „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici, gde je svoju profesionalnu karijeru započela mlada dramaturškinja Jelena Šarković. Upravo je njen autorski dramski tekst “Knjeginja kamena”, koji osvetljava život srpske srednjovekovne princeze Jelene Balšić – kćeri kneza Lazara i knjeginje Milice, gospodarice Zete – premijerno izveden 27. marta, kao centralni događaj obeležavanja velikog jubileja, 80 godina postojanja ovog Pozorišta.

Jelena je rođena u Sremskoj Mitrovici, a dramaturgiju je završila na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. U svom dosadašnjem radu istakla se kroz različite forme dramskog izraza – od scenarija za studentski film, do više pozorišnih komada nastalih u okviru studija.

-Još u detinjstvu sam zavolela pisanu reč. Čitala sam romane, istraživala dramske tekstove i imala sam potrebu da odgonetnem svaku situaciju sa kojom bih se suočila. Zato mislim da je dramaturgija mene izabrala, jer mi je omogućila traganje za odgovorima na večna filozofska pitanja. Za mene je to poziv za one koji se teško snalaze u svakodnevnim odnosima, ali žele da ih razumeju. Međuljudski odnosi i unutrašnji svetovi likova upravo i jesu ono što me najviše zanima u pisanju. U dramama, kroz monolog, volim da otkrivam šta je lik doživeo pre nego što je napravio neki odlučujući korak – nešto drastično, kao što je to, recimo, slučaj kod Šekspirovog Magbeta. Zato verujem da dramaturzi moraju biti i dobri psiholozi, jer analiziraju ljudske karaktere – objašnjava Jelena.

Kaže da trenutno piše drame za decu, a u vrtićima se igra predstava “Borba za praznik”, nastala po njenom tekstu. U narednom periodu planira da se oproba i u komediji, žanru za koji objašnjava da zahteva ozbiljno istraživanje i vešto komponovanje, uprkos tome što na prvi pogled deluje jednostavno.

Osim drame, Jelena aktivno piše poeziju i prozu. Njena prva zbirka pesama “Dete prašnjavih puteva” objavljena pre dve godine dobila je pohvale kritike za originalan spoj poetskog i dramskog izraza, “koji unosi svežinu u savremenu srpsku književnost”. Jedna od kratkih priča čiji je autor “Titraji u magli” našla se u antologiji Savremene kratke književne forme 2021. godine, a u pripremi je i njena prva zbirka kratkih priča.

Osim što piše stihove, Jelena ih i recituje, jer je već tri godine za redom finalista Festivala poezije mladih koji se održava u Vrbasu.

-U mom poslu dramaturga dosta mi je pomoglo to što pišem kratke priče i poeziju, jer uvek neku svoju priču mogu da pretočim u dramu. Kratka forma me fascinira pošto se u nekoliko redova može preneti čitav svet, neka duboka istina koju osećamo, ali je često ne prepoznamo – kaže Jelena.

Za sve mlade koji razmišljaju o studijama dramaturgije, poručuje da je ključ u posvećenosti i iskrenom doživljaju bez bilo kakvih očekivanja i dodaje:

-Priče nas same vode, ako im dozvolimo. Motive možemo pronaći u svakom segmentu života – u nepravdi, u ličnim doživljajima, u aktuelnim temama kao što su homofobija ili nasilje u porodici… Umetnost je mene promenila, pa zato verujem da ima moć da menja i svet – zaključuje ova svestrana mlada umetnica.

S. Mihajlović

