Radionica stripa i karikature premašila sve rekorde

U organizaciji Udruženja Nemaca „Syrmisch Mitrowitz“ iz Sremske Mitrovice, a uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova za domovinu i izgradnju Savezne Republike Nemačke i Pokrajinske vlade, proteklog vikenda je održana još jedna, sada već tradicionalna, radionica stripa i karikature u Biblioteci „Gligorije Vozarović“.

Radionica je bila otvorena za decu i mlade uzrasta od 7 do 19 godina, a stripovi i karikature na temu nemačke kulture, tradicije i brendova nastali su uz mentorstvo mitrovačkog umetnika Milana Kardaša. Prema rečima predsednice mitrovačkog Udruženja Nemaca, Andrijane Bauer Živković, interesovanje za nemačku kulturu kroz karikaturu i strip ove godine je premašilo sve rekorde, te je posećenost bila višestruko veća nego inače, o čemu svedoči puna čitaonica mitrovačke biblioteke.

Za prisutne je upriličen i kviz znanja, a ovogodišnja radionica bila je i nagra

