  • petak, 5. septembar 2025.
Radionica stripa i karikature premašila sve rekorde
Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Radionica stripa i karikature premašila sve rekorde

5. septembar 2025. godine

U organizaciji Udruženja Nemaca „Syrmisch Mitrowitz“ iz Sremske Mitrovice, a uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova za domovinu i izgradnju Savezne Republike Nemačke i Pokrajinske vlade, proteklog vikenda je održana još jedna, sada već tradicionalna, radionica stripa i karikature u Biblioteci „Gligorije Vozarović“.

Radionica je bila otvorena za decu i mlade uzrasta od 7 do 19 godina, a stripovi i karikature na temu nemačke kulture, tradicije i brendova nastali su uz mentorstvo mitrovačkog umetnika Milana Kardaša. Prema rečima predsednice mitrovačkog Udruženja Nemaca, Andrijane Bauer Živković, interesovanje za nemačku kulturu kroz karikaturu i strip ove godine je premašilo sve rekorde, te je posećenost bila višestruko veća nego inače, o čemu svedoči puna čitaonica mitrovačke biblioteke.

Za prisutne je upriličen i kviz znanja, a ovogodišnja radionica bila je i nagra

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Damir Durać novi direktor OŠ “Triva Vitasović Lebarnik”
categories_image
BANOŠTOR: Postavljen novi mobilijar u centru sela
categories_image
NOVA ANALIZA: Voda na Savi bezbedna za kupanje
categories_image
Rehabilitacija natputnjaka kod Mitrovice završava se do 29. oktobra
categories_image
JESENI DAN POLJA: Prikazano preko 140 ogleda
categories_image
Peđa Jovanović i Fenečki biseri na 33.Pudarskim danima u Irigu
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Ruma

Besplatan pregled za rano otkriv...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

U Sremu 10 zaraženih korona virusom

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Grad će pomoći nezadovoljnim ...

categories_image

Društvo | Vesti

Isplata redovne i privremene nov...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt