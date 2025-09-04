Radionica “Bljesak u oku žene”

Sinoć je Kulturni centar opštine Beočin u okviru radionice „Bljesak u oku žene“ imao čast da ugosti cenjenog akademskog slikara i v.d. upravnika Spomen-zbirke Pavla Beljanskog Radovana Jokića.

Kao akademski slikar Radovan Jokić je na umetničkoj sceni prisutan trideset godina, međutim njegova umetnička karijera traje mnogo duže. Počeo je da slika odmah po završetku srednje škole, no bez obzira na umetničke sklonosti opredelio se za drugačiji životni put. Tek su ga izuzetno zapažene samostalne izložbe u Nemačkoj učvrstile u odluci da se posveti formalnom obrazovanju kada završava Akademiju umetnosti u Novom Sadu i svoj život posvećuje u celosti umetnosti.

Ono što neafirmisanim umetnicima daje podstrek je upravo to kada dobiju verifikaciju od afirmisanog umetnika koji prepozna talenat i kvalitet, zbog čega naš ,,Bljesak u oku žene“ od sinoć još više sija.

Prema rečima Radovana Jokića kultura je ono što nas uči životu, te se upravo iz tog razloga on trudi da prepozna posvećenost, rad i kvalitetne programe, te da podrži sve to u kojoj je meri to moguće.

