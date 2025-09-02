Pun ranac dobrodošlice za prvake

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić uručio je 1. septembra u pećinačkoj osnovnoj školi „Slobodan Bajić Paja“, đacima prvacima na poklon rančeve napunjene školskim priborom. On im je tom prilikom poželeo srećan početak novog poglavlja u njihovom životu.

-Ove godine na teritoriji naše opštine imamo 204 đaka prvaka. Za sve njih smo obezbedili poklon rančeve sa školskim priborom, a za ukupno 1600 osnovaca na teritoriji naše opštine obezbedili smo komplete udžbenika. Opština Pećinci misli na svoju decu, a trudićemo se da i ubuduće olakšamo roditeljima iz opštine Pećinci školovanje svoje dece – rekao je predsednik Đokić, i naglasio da se rekonstrukcija pećinačke osnovne škole ovih dana nastavlja, kao i da se nada da će početak drugog polugodišta učenici dočekati u novoj školi.

Osnovna škola “Slobodan Bajić Paja” Pećinci ove godine je upisala u matičnu školu i 7 područnih odeljenja ukupno 92 prvaka.

-Kao i svake godine u svakoj od škola imamo prijem prvaka. Danas je u Pećincima upisan 31 učenik, a dve učiteljice su dočekale prvake. S obzirom da je rekonstrukcija naše osnovne škole u toku, napravili smo plan organizacije rada u izmenjenim okolnostima. Organizovali smo uspešno nastavu, kao i prevoz dela učenika izmeštenih u područnu školu u Subotištu – izjavila je Milijana Srdić, direktorka pećinačke osnovne škole.

Pored 92 đaka prvaka koji su upisani u pećinačku osnovu školu, u OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ Kupinovo upisano je 38, dok je u OŠ „Dušan Jerković Uča“ Šimanovci upisano 74 đaka prvaka.

