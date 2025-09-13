  • subota, 13. septembar 2025.
Prvo legalizacija, potom rekonstrukcija fabrike vode
Vesti | Ruma
0 Komentara

Prvo legalizacija, potom rekonstrukcija fabrike vode

13. septembar 2025. godine

Ruma-Nakon rešavanja pitanja vlasništva parcela Fabrike vode, Opština Ruma će krenuti i u postupak legalizacije objekta, neophodan kako bi se obavila rekonstrukcija objekta i unapredilo vodosnabdevanje za opštine Ruma i Irig. Fabrika izgrađena 1984.nije bila legalizovana, a nalazi se u katastarskoj opštini Jarak-Sremska Mitrovica i to na parcelama koje su u vlasništvu Pokrajine i Republike Srbije. Pokrajina je prenela vlasništvo Opštini Ruma, dok je ovih dana i Republika odobrila pravo korišćenja lokalnoj samoupravi. Nakon verifikacije na lokalnom i višim parlamentima počeće i proces legalizacije, a potom i projektovanje i sama rekonstrukcija, rečeno je na sednici Skupštine opštine Ruma.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Tegla ajvara od suvoga zlata
categories_image
Obeležavanje 212 godina od Boja na Ravnju
categories_image
Olakšice za borce, vojne i civilne invalide rata i njihovu decu
categories_image
Rumljanke slavile u debiju rukometne Super lige Srbije
categories_image
Završena kupališna sezona
categories_image
Dušeci za predškolce
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Na Sremskoj Rači zaplenjeno goto...

categories_image

Vesti | Vrdnik

Rekonstrukcija pijace u Vrdniku

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Uspeh Mitrovice i Mitrovčana u s...

categories_image

Vesti | Ruma

Rumljani obeležili gradsku slavu

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt