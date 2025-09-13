Prvo legalizacija, potom rekonstrukcija fabrike vode

Ruma-Nakon rešavanja pitanja vlasništva parcela Fabrike vode, Opština Ruma će krenuti i u postupak legalizacije objekta, neophodan kako bi se obavila rekonstrukcija objekta i unapredilo vodosnabdevanje za opštine Ruma i Irig. Fabrika izgrađena 1984.nije bila legalizovana, a nalazi se u katastarskoj opštini Jarak-Sremska Mitrovica i to na parcelama koje su u vlasništvu Pokrajine i Republike Srbije. Pokrajina je prenela vlasništvo Opštini Ruma, dok je ovih dana i Republika odobrila pravo korišćenja lokalnoj samoupravi. Nakon verifikacije na lokalnom i višim parlamentima počeće i proces legalizacije, a potom i projektovanje i sama rekonstrukcija, rečeno je na sednici Skupštine opštine Ruma.

