  • ponedeljak, 1. septembar 2025.
Prijem za đake prvake
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Prijem za đake prvake

1. septembar 2025. godine

U svim školama u Sremskoj Mitrovici danas je organizovan prijem za đake prvake povodom početka nove školske godine. Načelnica Gradske uprave za obrazovanje, Dragana Sretinović, prisustvovala je svečanosti u Osnovnoj školi „Sveti Sava“.

Ove godine u mitrovačke škole upisano je 630 prvaka, a nastavu će pohađati ukupno oko 8.100 učenika. Grad je obezbedio poklone za sve đake prvake u vidu školskog pribora.

U područnim odeljenjima u Šuljmu i Staroj Binguli, zbog malog broja dece, odeljenja prvog razreda nisu formirana.

