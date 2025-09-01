U svim školama u Sremskoj Mitrovici danas je organizovan prijem za đake prvake povodom početka nove školske godine. Načelnica Gradske uprave za obrazovanje, Dragana Sretinović, prisustvovala je svečanosti u Osnovnoj školi „Sveti Sava“.

Ove godine u mitrovačke škole upisano je 630 prvaka, a nastavu će pohađati ukupno oko 8.100 učenika. Grad je obezbedio poklone za sve đake prvake u vidu školskog pribora.

U područnim odeljenjima u Šuljmu i Staroj Binguli, zbog malog broja dece, odeljenja prvog razreda nisu formirana.

Opširnije u našem štampanom izdanju.

