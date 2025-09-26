Izložba posvećena mitrovačkim pevačkim društvima autora Steva Lapčevića i Jovane Trivunović, a povodom 150 godina od osnivanja Srpskog crkvenog pevačkog društva u Sremskoj Mitrovici, otvorena je prošle subote u nekadašnjoj kući Majstoričevića u samom centru Sremske Mitrovice.

Pod sloganom „Pesmom rodu – za slobodu“, u organizaciji Muzeja Srema, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa okolnostima u kojima su osnovane i radile srpske i hrvatske pevačke skupine, a izložba je obogaćena i brojnim predmetima i fotografijama iz perioda od 1865. do 1941. godine.4

Zanimljivo je i to da je sama izložba postavljena u prostoru koji je trenutno u procesu konzervacije, u autentičnom ambijentu 19. i početka 20. veka, karakterističnom za mitrovačko građansko društvo tog doba. Vlasnik kuće, Ivan Efimov iz Rusije, odlučio je da zadrži duh stare Mitrovice u svom novom domu, i velikodušno ovom prilikom ustupio prostor organizatorima izložbe, za šta mu je ovom prilikom uručena zahvalnica.

