  • petak, 26. septembar 2025.
Pesmom rodu – za slobodu
Kultura | Vesti
0 Komentara

Pesmom rodu – za slobodu

26. septembar 2025. godine

Izložba posvećena mitrovačkim pevačkim društvima autora Steva Lapčevića i Jovane Trivunović, a povodom 150 godina od osnivanja Srpskog crkvenog pevačkog društva u Sremskoj Mitrovici, otvorena je prošle subote u nekadašnjoj kući Majstoričevića u samom centru Sremske Mitrovice.

Pod sloganom „Pesmom rodu – za slobodu“, u organizaciji Muzeja Srema, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa okolnostima u kojima su osnovane i radile srpske i hrvatske pevačke skupine, a izložba je obogaćena i brojnim predmetima i fotografijama iz perioda od 1865. do 1941. godine.4

Zanimljivo je i to da je sama izložba postavljena u prostoru koji je trenutno u procesu konzervacije, u autentičnom ambijentu 19. i početka 20. veka, karakterističnom za mitrovačko građansko društvo tog doba. Vlasnik kuće, Ivan Efimov iz Rusije, odlučio je da zadrži duh stare Mitrovice u svom novom domu, i velikodušno ovom prilikom ustupio prostor organizatorima izložbe, za šta mu je ovom prilikom uručena zahvalnica.

