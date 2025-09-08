  • ponedeljak, 8. septembar 2025.
Otvoren Javni poziv za dostavu inicijativa za dodelu opštinskih nagrada i priznanja
Opština Beočin objavila je Javni poziv za dostavu inicijativa za dodelu opštinskih nagrada i priznanja za 2025. godinu koji je otvoren do 20. septembra 2025. godine.

Inicijative se podnose za dodelu Oktobarske nagrade, Plakete opštine Beočin i Zahvalnice opštine Beočin a mogu ih podneti državni organi, organi lokalne samouprave, preduzeća, ustanove, udruženja, grupe građana, političke i druge organizacije i pojedinci, samo sa teritorije opštine Beočin.

Oktobarska nagrada, kao najveće opštinsko priznanje dodeljuje se za delo, ostvarenje, dostignuća ili postignute izuzetne rezultate ostvarene u dužem vremenskom periodu, koji ne može biti kraći od deset godina. U toku jedne kalendarske godine mogu se dodeliti najviše tri Oktobarske nagrade za ostvarene rezultate iz oblasti privrede, poljoprivrede, obrazovanja, zdravstva, nauke, kulture, sporta ili za poseban doprinos afirmaciji opštine i naseljenog mesta.

Plaketa opštine Beočin dodeljuje se organizacijama i pojedincima van teritorije opštine Beočin, iz zemlje i inostranstva, i u toku kalendarske godine može biti dodeljena samo jedna.

Zahvalnice opštine Beočin se dodeljuju iz više oblasti u znak društvenog priznanja pojedincima i organizacijama sa teritorije opštine Beočin, ili van nje.

Inicijative za dodelu nagrada se dostavljaju u pisanoj formi i moraju biti obrazložene i sadržati podatke o radu i rezultatima kandidata, uz obaveznu naznaku oblasti za koju se predlaže. Nepotpune prijave se neće razmatrati. Predloge je potrebno slati u zatvorenoj koverti sa naznakom – Inicijativa za dodelu opštinskih nagrada i priznanja, na adresu:
Skupština opštine Beočin
Svetosavska 25
21 300 Beočin
Komisija za dodelu opštinskih nagrada i priznanja.

Tekst Javnog poziva, bliže uslove za podnošenje inicijativa kao i oblasti iz kojih se priznanja dodeljuju, možete pogledati zvaničnom sajtu Opštine Beočin.

foto: Ismet Ademovski

