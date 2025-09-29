Opera, Zvezdara Teatar i još raznovrsnog programa povodom jubileja Kulturnog centra Ruma

Ruma- Za dane obeležavanja velikog jubileja, četiri decenije od osnivanja, Kulturni centar “Brana Crnčević” priprema program sličan onom koji je obeležio i sam početak. Dani jubileja trajaće od 24.oktobra do 3.novembra i za to vreme publika će moći da gleda operu, pozorište, izložbe, a sprema se I program za najmlađe.

-Ponosimo se očuvanjem kvaliteta programa, uprkos restrikcijama struje i ratovima 90-tih. Baš u inat ekonomskoj krizi, pandemiji i svemu. Kultura je čudna, retko izdržljiva sorta. Zato i oni koji ne veruju, treba da veruju. Pozivamo sve naše građane da odaberu ono najbolje u skladu sa ličnim senzibilitetom u Danima jubileja, u periodu od 24.oktobra do 3.novembra, jer mi ove godine ne obeležavamo samo jedan, već više jubileja, rekla je Katarina Filipović, direktorka Kulturnog centra “Brana Crnčević” Ruma.

A jubileji se odnose i na 25 godina Likovnog salona, 30 godina Festivala tamburaških orkestara Srbije I 15 godina muzičkog programa “Čaj u 8”.

Program obeležavanja jubileja:

-petak 24.novembar- Izložba povodom 25 godina programa Čaj u 8, Veliki hol, 19h, (ulaz besplatan);

-subota i nedelja 25. i 26.novembar- 30.Festival tamburaških orkestara, Velika dvorana, 19 h, (ulaz besplatan);

-ponedeljak 27.oktobar- Monodrama “Kraljica smeha”, Aneta Tomašević, Scena maska Šabac, (besplatne ulaznice se uzimaju na biletarnici Kulturnog centra);

-utorak 28.oktobar- Dan za decu-animator teča Rene i Karlo mađioničar, plato ispred KC i Veliki hol u 16 i 18h (ulaz slobodan);

-Frezeng teatar- Oskar koga nisam dobila ( Tatjana Kecman), Mala dvorana, 20 h, (besplatne propusnice se uzimaju na biletarnici KC);

-sreda 29.oktobar – Udovica živog čoveka, novi komad Dušana Kovačevića, Zvezdara teatar, Velika dvorana, 20 h, ulaznica 1200 dinara ( od 15.10);

-četvrtak 30.oktobar- Luda kuća Balkanska, Jugoart ( Irfan Mesur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Laka Adžić), Velika dvorana, 20h, (besplatne propusnice se uzimaju na biletarnici KC);

-petak 31.oktobar- Gala koncert Opere narodnog pozorišta Beograd, Velika dvorana, 20 h, ( cena ulaznice 1000 dinara);

-nedelja 2.novembar- Grupa Kalem, concert povodom 15 godina programa Čaj u 8, Veliki hol, 20 časova, (ulaz besplatan);

-ponedeljak 3.novembar- Koncert Miloš Radović i Gospon tamburaši, Velika dvorana, 20 h, ( ulaz besplatan).

Projekat „Godina velikih jubileja-bolji prostor za bolje sadržaje“ je sufinansiran od strane Opštine Ruma. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

