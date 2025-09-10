Nastavljaju se sistematska istraživanja Kupinika

Sistematska arheološka istraživanja na Kupiniku – tvrđavi nadomak Kupinova, poslednjoj prestonici srednjovekovne srpske države, sprovode se već petu godinu zaredom, a poslednje tri godine ih sprovodi Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica.

Kupinik je 5. septembra posetio zamenik predsednika opštine Pećinci Zoran Vojkić, koji je istakao da je Kupinik najznačajniji istorijski spomenik na teritoriji pećinačke opštine.

-Zahvalan sam Zavodu što je zajedno sa nama aplicirao za sredstva kod Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, kao i Sekretarijatu na odobrenim sredstvima. Reč je o iznosu od osam miliona dinara, plus dva miliona koja je iz sopstvenog budžeta izdvojila Opština Pećinci, za nastavak radova na istraživanju, za kupovinu opeke i za odnošenje viška zemlje. Sada već vidimo kako konture Kupinika izgledaju, a ovo je istorijski spomenik od izuzetnog značaja, ne samo za opštinu Pećinci, već i za Pokrajinu i za Republiku Srbiju – izjavio je Vojkić.

I ove godine se istraživanja sprovode na istočnom bedemu tvrđave, a po rečima Biljane Lučić, istraživača-konzervatora sremskomitrovačkog Zavoda, ove godine počinju i restauratorsko-konzervatorski radovi na Kupiniku.

-Uspeli smo da nabavimo opeku specifičnu po formatu, kakva je bila srednjovekovna, kako bismo započeli sa zaštitom kupinske tvrđave, a arheologija nam je dala jako značajne elemente koji će nam pomoći prilikom realizacije restauratorsko-konzervatorskih radova. Otkrili smo gotovo u potpunosti istočni bedem, sa tri kule i pristupnim, ujedno i odbrambenim mostom. Sada nam je najznačajnija zaštita Kupinika i otvaranje turističke ponude, koja je sastavni deo svih naših napora u prethodnom periodu. Ovde ćemo ostati tokom čitavog septembra i početka oktobra. Nastavićemo sa obradom arheološkog materijala, kako bismo uspeli da uokvirimo sve ovo i mogli da publici predstavimo rezultate našeg istraživačkog rada – rekla je Lučić i istakla da najveću podršku Zavodu pružaju Pokrajinski sekretarijat za kulturu, Ministarstvo kulture i opština Pećinci.

Istraživanja i restauratorsko-konzervatorski radovi na Kupiniku trajaće još najmanje dve godine, a rezultati će biti predstavljeni na izložbi, koja će široj javnosti omogućiti da sagleda značaj ovog bisera nacionalne istorije.

