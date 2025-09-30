Miholjski susreti sela posvećeni kukuruzu

U autentičnoj atmosferi najstarije etno kuće u ovom delu Srema, Aksentijevog kućerka u Ogaru, 27. septembra su održani “Miholjski susreti sela”. Ova manifestacija, koju pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu i Opštine Pećinci organizuje Turistička organizacija opštine Pećinci, još jednom je bila sjajna prilika da mladi nauče, a da se stariji podsete, šta je kukuruz značio ljudima u ovom delu Srema od davnina do dan-danas.

Manifestaciju je posetio i predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić, koji je istakao da je ovo dobra prilika da deca i mladi nauče kako su i od čega su njihovi preci živeli i kako su prehranjivali porodice.

-Želimo da sačuvamo sećanje na način života naših predaka. Želimo da naša deca znaju ko su im i kakvi su im bili preci, jer je to neodvojivi deo našeg identiteta. Zbog toga Opština Pećinci podržava sve manifestacije koje čuvaju tradiciju i kulturu našeg kraja – rekao je predsednik Đokić.

Štandovi udruženja žena obilovali su tradicionalnim ručnim radovima i kolačima, uz neizostavni specijalitet ovog kraja – kolač na “kurzovini”, a posetioci su mogli da se posluže i kačamakom, tradicionalnim jelom od kukuruza koje je u vremenima oskudice naše pretke održalo u životu. Kroz nekoliko radionica najmlađi su imali priliku da se okušaju u nekim od tradicionalnih veština nekada neophodnih za svakodnevni život, poput grnčarstva, izrade sapuna i ručnog krunjenja kukuruza.

-Tri godine smo imali manifestaciju u Ogaru koja se zvala “Kurzovina fest”, a onda je Ministarstvo za brigu o selu prepoznalo ovu našu manifestaciju kao vrednu da se uvrsti u njihov program “Miholjski susreti sela” i već pet godina se ova manifestacija održava pod tim nazivom. Ove godine je osma po redu. Ovo je poslednja manifestacija u toku godine koju organizuje Turistička organizacija opštine Pećinci u najstarijoj očuvanoj seoskoj kući u Sremu, koja je i kulturno dobro od izuzetnog značaja. Ovo je jako lepa prilika da se spoji manifestacioni turizam sa jednim značajnim kulturno-istorijskim lokalitetom – izjavila je direktorka pećinačke TO Ljubica Bošković.

U okviru oficijelnog dela programa održane su radionice streličarstva, izrade sapuna, grnčarije i sremačkih kućica od drveta, kao i takmičenja u brzom krunjenju kukuruza i pravljenju čardaka od čokanja.

U kulturno-umetničkom delu programa nastupili su Folklorno društvo “Izvor Donji Tovarnik”, Kulturno-umetničko društvo “Kupinik” iz Kupinova, Društvo za negovanje narodne tradicije “Pećinci” i osnovci i predškolci iz Ogara, a u samoj završnici programa nastupio je rok bend Matriks.

Podršku u organizaciji manifestacije pružili su Udruženje žena „Ogarčanke“, Udruženje građana „Ogarnizacija“, Mesna zajednica Ogar i Sportski savez opštine Pećinci.

