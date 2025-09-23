JP „Srem-gas“ unapredio uslugu prijave za e-Račune – sada dostupna direktno putem sajta

P „Srem-gas“ unapredio uslugu prijave za e-Račune – sada dostupna direktno putem sajtaU cilju daljeg unapređenja kvaliteta usluge i olakšavanja komunikacije sa korisnicima, Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ Sremska Mitrovica unapredilo je proces prijave za dostavu e-Računa u digitalnom obliku putem elektronske pošte.

Dosadašnja procedura, koja je podrazumevala preuzimanje obrasca sa zvanične internet stranice Preduzeća, njegovo ručno popunjavanje, skeniranje i slanje putem e-maila, zamenjena je znatno jednostavnijim i bržim rešenjem.

Od sada, korisnici mogu popuniti obrazac za prijavu na e-Račun direktno na zvaničnoj internet stranici JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica i poslati ga jednim klikom – bez potrebe za skeniranjem ili dodatnim koracima. Ova usluga je i dalje besplatna za sve korisnike.

-Naš cilj je da korisnicima omogućimo jednostavan i brz pristup uslugama, uz poštovanje savremenih standarda digitalnog poslovanja. Unapređenjem procesa prijave za e-Račune želimo da uštedimo vreme korisnicima i doprinesemo očuvanju životne sredine – izjavio je Dražen Riđošić v.d. direktora JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica, dodajući da će Preduzeće nastaviti sa digitalizacijom svojih usluga i u budućnosti.

Na ovaj način, „Srem-gas“ nastavlja sa modernizacijom svog poslovanja i približavanjem savremenim potrebama korisnika, uz dodatno očuvanje životne sredine kroz smanjenje upotrebe papira.

Više informacija i pristup obrascu dostupni su na sajtu preduzeća: office@sremgas.rs

