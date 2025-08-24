  • nedelja, 24. avgust 2025.
Protest u Sremskoj Mitrovici
Vesti | Sremska Mitrovica
Protest u Sremskoj Mitrovici

24. avgust 2025. godine

Večeras je u Sremskoj Mitrovici održan centralni protest podrške studentima u blokadi, čiji je zahtev raspisivanje vanrednih izbora. Protest je održan na platou ispred PSC Pinki, a osim Mitrovčana, prisustvovali su i demonstranti iz Srema i Mačve.

