Protest u Sremskoj Mitrovici

Večeras je u Sremskoj Mitrovici održan centralni protest podrške studentima u blokadi, čiji je zahtev raspisivanje vanrednih izbora. Protest je održan na platou ispred PSC Pinki, a osim Mitrovčana, prisustvovali su i demonstranti iz Srema i Mačve.

