Evropska bronza za Anju Lukić

Protekle nedelje održano je Evropsko prvenstvo u savate boksu u Austriji, reprezentacija Srbije je ostvarila istorijski uspeh i ekipno osvojila drugo mesto u konkurenciji 18 zemalja, sa dva zlata, četiri srebra i isto toliko bronzanih medalja. Boje nacionalnog tima branila je i Mitrovčanka Anja Lukić, članica Savate boks kluba Spartak SM i u konkurenciji seniorki do 56kg posle četiri naporna meča u dva dana, osvojila bronzano odličje.

-Anja je pravi primer dobrog sportiste svojim predanim radom, korak po korak niže dobre rezultate, kako na polju sporta tako i van njega. Treću godinu za redom je državna prvakinja i član reprezentacije. Donela je već dve medalje sa međunarodnih takmičenja, a pored toga student je Pravnog fakulteta – navode iz Anjinog kluba.

Treneri Igor Šivoljicki i Bojan Gatarić imaju samo reči hvale za ovu mladu devojku i najavljuju da se od nje očekuju još bolji rezultati.

Po povratku iz Austrije, posle zasluženog odmora, već počinju da se kuju planovi za sledeću godinu i Svetsko prvenstvo.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.