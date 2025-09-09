  • utorak, 9. septembar 2025.
Dušanova „žuta“ škola dobija i zelenu boju
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

Dušanova „žuta“ škola dobija i zelenu boju

9. septembar 2025. godine

Ruma-Osnovna škola “Dušan Jerković” Ruma je prva u Sremu i tek jedna od šest škola u zemlji koja će se snabdevati solarnom energijom. Pred početak školske godine realizovan je veliki projekat postavljanja solarnih panela i solarne elektrane. Prošle godine u ovo vreme, ostvaren je prvi kontakt sa energetskom zadrugom Elektropionir i nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), kada se govorilo o ideji da se na objekat škole  postave solarni paneli i na taj način napravi elektrana koja će koristiti sunčevu svetlost za proizvodnju električne energije. 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Sutra akcija dobrovoljnog davanja krvi u Beočinu
categories_image
Radovi u ulici Branka Radičevića u Novom Slankamenu
categories_image
PODRŠKA POLJOPRIVREDNICIMA: Za nabavku mašina i opreme 550 miliona dinara
categories_image
Počela 47. kampanja u pećinačkoj šećerani
categories_image
Romskim učenicima u Beočinu uručen školski pribor
categories_image
Slađani Milenković uručena književna nagrada „Stražilovo”
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Vesti

Četvrto veče „Srem folk fe...

categories_image

Društvo | Sremska Mitrovica

Neda Janković i Jana Vulin pobed...

categories_image

Društvo | Vesti | Šid

Obeležavanja nedelje Crvenog krsta

categories_image

Društvo | Vesti

DUNAVSKA GULAŠIJADA: Bešenovci p...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt