Dušanova „žuta“ škola dobija i zelenu boju

Ruma-Osnovna škola “Dušan Jerković” Ruma je prva u Sremu i tek jedna od šest škola u zemlji koja će se snabdevati solarnom energijom. Pred početak školske godine realizovan je veliki projekat postavljanja solarnih panela i solarne elektrane. Prošle godine u ovo vreme, ostvaren je prvi kontakt sa energetskom zadrugom Elektropionir i nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), kada se govorilo o ideji da se na objekat škole postave solarni paneli i na taj način napravi elektrana koja će koristiti sunčevu svetlost za proizvodnju električne energije.

