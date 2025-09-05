BANOŠTOR: Postavljen novi mobilijar u centru sela

U susret predstojećim „Banoštorskim danima grožđa“, u beočinskom selu Banoštor završena je postvaka novog mobilijara koji je kao predlog meštana na prošlogodišnjem programu participativnog budžetiranja u opštini Beočin, dobio najveći broj glasova građana.

U skladu sa tim, Opština Beočin izvršila je nabavku novih klupa, kanti za otpatke, stolova, drvenih nadstrešnica i suncobrana, turističke info table kao i žardinjera koje su meštani sela u zajedničkoj akciji u proteklim danima postavili u centru Banoštora.

U okviru opremanja centra Banoštora, postavljena i nova info tabla sa mapom značajnijih objekata i znamenitosti, koja će i posetiocima u velikoj meri značiti kao preporuka i putokaz ka nekim od najlepših destinacija ovog fruškogorskog sela, poznatog po prirodnim lepotama, dobroj gastronomskoj ponudi i vrhunskim vinima.

Vrednost nabavljenog mobilijara je 1.140.120 dinara.

„Banoštorski dani grožđa“, održaće se u subotu 6. septembra 29. put u Banoštoru a i ove godine ponudiće posetiocima raznovrstan kulturno-umetnički i zabavni program ispunjen muzikom, defileom vinara i vinogradara, pratećim izložbama, gastronomskim specijalitetima, vrhunskim vinima i dobrom atmosferom.

Ovogodišnji grožđebal u Banoštoru obeležiće i koncert naše poznate pop zvezde Goce Tržan koji je na programu u 21 čas.

Foto: Ismet Ademovski

