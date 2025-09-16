Aktivnosti Crvenog krsta u okviru akcije „Bezbednost dece u saobraćaju“

U okviru akcije „Bezbednost dece u saobraćaju“, čiji je cilj promovisanje adekvatnog ponašanja svih učesnika u saobraćaju, kako bi se smanjio broj povređenih i stradalih, volonteri Crvenog krsta Sremska Mitrovica, održali su kratko predavanje deci zaposlenih radnika, koja su krenuli u prvi razred osnovne škole, u firmi „Cooper standard“.

Tokom septembra, u partnerskoj saradnji sa predstavnicima Saobraćajne policije iz Sremske Mitrovice, Crveni krst Sremska Mitrovica realizovao je još jednu aktivnost.

Na prometnijim saobraćajnicama, u blizini škola, organizovana su dežurstva na pešačkim prelazima u saradnji sa patrolom saobraćajne policije, gde su volonteri Crvenog krsta učenicima prvih razreda pomagali u prelaženju, i tom prilikom delili promotivni materijal.

