  • utorak, 16. septembar 2025.
Aktivnosti Crvenog krsta u okviru akcije „Bezbednost dece u saobraćaju“
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Aktivnosti Crvenog krsta u okviru akcije „Bezbednost dece u saobraćaju“

16. septembar 2025. godine

U okviru akcije „Bezbednost dece u saobraćaju“, čiji je cilj promovisanje adekvatnog ponašanja svih učesnika u saobraćaju, kako bi se smanjio broj povređenih i stradalih, volonteri Crvenog krsta Sremska Mitrovica, održali su kratko predavanje deci zaposlenih radnika, koja su krenuli u prvi razred osnovne škole, u firmi „Cooper standard“.

Tokom septembra, u partnerskoj saradnji sa predstavnicima Saobraćajne policije iz Sremske Mitrovice, Crveni krst Sremska Mitrovica realizovao je još jednu aktivnost.

Na prometnijim saobraćajnicama, u blizini škola, organizovana su dežurstva na pešačkim prelazima u saradnji sa patrolom saobraćajne policije, gde su volonteri Crvenog krsta učenicima prvih razreda pomagali u prelaženju, i tom prilikom delili promotivni materijal.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

