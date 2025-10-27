  • ponedeljak, 27. oktobar 2025.
Otvara se PoZorFeSt – drama „Telo“ prva na repertoaru
Društvo | Kultura | Beočin
0 Komentara

Otvara se PoZorFeSt – drama „Telo“ prva na repertoaru

27. oktobar 2025. godine

U ponedeljak, 27. oktobra, sa početkom u 20 časova, u Beočinu počinje PoZorFeSt, festival amaterskog pozorišta.

Amatersko pozorište Kulturno-umetničkog društva „Brile“ iz Beočina otvoriće festival izvođenjem višestruko nagrađivane i potresne drame „Telo“, u režiji Sekule Petrovića.

Ova snažna predstava kroz intimnu porodičnu priču razotkriva složene odnose među ljudima, teme starenja i odgovornosti. Radnja prati porodicu koja se suočava sa demencijom starog oca, što pokreće niz preispitivanja – od bračnih odnosa do ličnih granica i duboke introspekcije svakog člana porodice.

Snažna gluma, umetnički izražaj i dirljivi dijalozi čine „Telo“ predstavom koja se pamti – i koja, po oceni publike i kritike, ostavlja dubok trag.

