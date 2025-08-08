  • petak, 8. avgust 2025.
Treća rata poreza na imovinu dospeva 14. avgusta
Treća kvartalna rata poreza na imovinu za fizička i pravna lica u Srbiji dospeva na plaćanje u četvrtak, 14. avgusta 2025. godine. Ovu obavezu imaju svi obveznici koji poseduju nepokretnosti – stanove, kuće, zemljište ili poslovne prostore – a iznos zavisi od procenjene vrednosti imovine i lokacije.

Iz Narodne banke Srbije saopšteno je da se porez može platiti bez provizije Dina karticom na šalterima Uprave za trezor, dok su građanima dostupni i standardni načini plaćanja putem banaka, pošte i elektronskog bankarstva.
Podseća se da kašnjenje u plaćanju povlači obračun zatezne kamate, pa se obveznicima savetuje da uplate izvrše na vreme kako bi izbegli dodatne troškove.

Porez na imovinu plaća se u četiri jednake rate tokom godine, a sledeća – četvrta rata – dospeva u novembru 2025. godine.

