Treća rata poreza na imovinu dospeva 14. avgusta

Treća kvartalna rata poreza na imovinu za fizička i pravna lica u Srbiji dospeva na plaćanje u četvrtak, 14. avgusta 2025. godine. Ovu obavezu imaju svi obveznici koji poseduju nepokretnosti – stanove, kuće, zemljište ili poslovne prostore – a iznos zavisi od procenjene vrednosti imovine i lokacije.

Iz Narodne banke Srbije saopšteno je da se porez može platiti bez provizije Dina karticom na šalterima Uprave za trezor, dok su građanima dostupni i standardni načini plaćanja putem banaka, pošte i elektronskog bankarstva.

Podseća se da kašnjenje u plaćanju povlači obračun zatezne kamate, pa se obveznicima savetuje da uplate izvrše na vreme kako bi izbegli dodatne troškove.

Porez na imovinu plaća se u četiri jednake rate tokom godine, a sledeća – četvrta rata – dospeva u novembru 2025. godine.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.