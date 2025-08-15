  • petak, 15. avgust 2025.
Pojačana kontrola saobraćaja tokom predstojećeg vikenda
Društvo | Vesti
0 Komentara

Pojačana kontrola saobraćaja tokom predstojećeg vikenda

15. avgust 2025. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će pripadnici Uprave saobraćajne policije sprovoditi pojačanu kontrolu svih učesnika u saobraćaju tokom predstojećeg vikenda kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u Srbiji.

Stanje bezbednosti saobraćaja u 2025. godini je povoljnije u odnosu na isti period prethodne godine.

Od 1. januara do 13. avgusta ove godine poginulo je 280 osoba, što je za sedam odsto manje u odnosu na isti period 2024. godine.

Od početka avgusta ove godine poginulo je 14 osoba, dok su u istom periodu prošle godine poginule 33 osobe.

Saobraćajna policija apeluje na vozače da poštuju sve saobraćajne propise, da na put krenu odmorni, da prilagode brzinu kretanja uslovima puta i saobraćaja i da ne upravljaju vozilima pod uticajem alkohola kako bi sačuvali svoje i tuđe živote, navodi se u saopštenju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Ponovo nad grobom Radivoja Popovića
categories_image
Mitrovački volonteri obezbeđivali evropske kajakaše
categories_image
Radovi na izlasku iz Rume
categories_image
U SUSRET VINSKOM PARKU: Više od stotinu izlagača
categories_image
Još 90 miliona za prečistač otpadnih voda
categories_image
Predstojećeg vikenda slava u Šimanovcima
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Sremicin kutak | Reportaža

PRIČE SA SREMSKE TRPEZE: Gde zal...

categories_image

Društvo | Zabava | Reportaža | Ruma

Preferans-igra koncetracije, int...

categories_image

Društvo

Na kioscima je novi broj Sremski...

categories_image

Društvo | Vesti

Nova elektronska usluga za osobe...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt