Pojačana kontrola saobraćaja tokom predstojećeg vikenda

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će pripadnici Uprave saobraćajne policije sprovoditi pojačanu kontrolu svih učesnika u saobraćaju tokom predstojećeg vikenda kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u Srbiji.

Stanje bezbednosti saobraćaja u 2025. godini je povoljnije u odnosu na isti period prethodne godine.

Od 1. januara do 13. avgusta ove godine poginulo je 280 osoba, što je za sedam odsto manje u odnosu na isti period 2024. godine.

Od početka avgusta ove godine poginulo je 14 osoba, dok su u istom periodu prošle godine poginule 33 osobe.

Saobraćajna policija apeluje na vozače da poštuju sve saobraćajne propise, da na put krenu odmorni, da prilagode brzinu kretanja uslovima puta i saobraćaja i da ne upravljaju vozilima pod uticajem alkohola kako bi sačuvali svoje i tuđe živote, navodi se u saopštenju.

