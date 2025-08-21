Nastavak gasifikacije Male Slavonije

U Naselju Mala Slavonija u Sremskoj Mitrovici nastavljeni su radovi na izgradnji distributivne gasne mreže, čime se dodatno unapređuje komunalna infrastruktura i otvara mogućnost za efikasnije i ekonomičnije grejanje domaćinstava u ovom delu grada. Radovi su trenutno fokusirani na Kordunsku i deo Ozrenske ulice, a dalji tok širenja mreže zavisiće od izraženog interesa građana.

Izvođač i investitor radova je JP „Srem-gas” Sremska Mitrovica, koje poziva građane Naselja da iskažu interesovanje za priključenje na gasnu mrežu. Prikupljeni podaci o broju zainteresovanih domaćinstava pomoći će u daljem planiranju i širenju mreže ka ostalim ulicama u naselju.

Planirani radovi obuhvataju postavljanje savremenih gasnih cevovoda i prateće opreme, izrađenih prema najvišim tehničkim i bezbednosnim standardima, čime se obezbeđuje dugoročno pouzdano i bezbedno snabdevanje prirodnim gasom.

Mogućnost korišćenja prirodnog gasa omogućiće stanovnicima znatne uštede, poboljšane uslove stanovanja i veći komfor, a ujedno će doprineti energetskoj efikasnosti i očuvanju životne sredine.

– Radimo u skladu sa planom i veoma nam je važno da obuhvatimo što veći broj domaćinstava u Naselju Mala Slavonija. Apelujemo na građane da se informišu i prijave svoj interes za priključenje, jer ćemo upravo na osnovu toga planirati dalje trase mreže. Naš cilj je da omogućimo svim zainteresovanim domaćinstvima pristup prirodnom gasu, koji je pouzdano i ekološki prihvatljivo rešenje, rekao je Dražen Riđošić v.d. direktora JP „Srem-gas” Sremska Mitrovica.

Za više informacija o proceduri priključenja, uslovima i rokovima, građani se mogu obratiti direktno JP „Srem-gas” putem telefona, mejla ili dolaskom u prostorije Preduzeća.

U prethodnoj fazi gasifikacije izgrađen je glavni vod čime su se stekli uslovi za potpunu gasifikaciju Naselja. Tada je mreža izgrađena u Banijskoj ulici i Ulici Marka Kraljevića. Do sada je uloženo više od10 miliona dinara i izgrađeno više od tri kilometra gasne mreže, a više od 40 domaćinstava je potpisalo Ugovor o priključenju na mrežu.

