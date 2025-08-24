MOJ KUTAK U GRADU: Druženje osoba sa invaliditetom

U staropazovačkom Gradskom parku, u renoviranim i proširenim prostorijama, koje koriste opštinsko i mesno Udruženje penzionera i Centar za socijalni rad (CSR), a koje se najčešće nazivaju Klub za odrasle i starije, već četvrtu godinu se odvija projekat CSR pod nazivom Moj kutak u gradu. Svakog četvrtka od 15 časova tu se okupljaju mlade i odrasle osobe sa invaliditetom, njihovi staratelji i pratioci, stručni saradnici CSR i volonteri.

Uvek su tu kreatorka projekta i do ove godine koordinatorka, sada, kao penzionerka, u statusu stručnog saradnika Mirjana Sokolović dipl. socijalni radnik kao i njena mlađa koleginica Milica Gavrić i aktuelna koordinatorka Milijana Novaković, dipl. psiholog u CSR.

-Sve se odvija prema planu i ustaljenim tempom. Cilj ovog Projekta je da se u opštini Stara Pazova osnuje Dnevni boravak kao trajna usluga socijalne zaštite. Smatramo da je to neophodno kada imamo u vidu da na teritoriji naše Opštine živi sedam odsto osoba sa invaliditetom i da je ovo jedna razvijena Opština. Pružanjem ove usluge, mnogo se pomaže roditeljima i starateljima i ostvaruje najbolji tretman osoba sa invaliditetom, doprinosi se resocijalizaciji i očuvanju stečenih sposobnosti jer oni ostaju u svom porodičnom okruženju. Znatno se smanjuje potreba i sprečava odlazak u domove, u kolektivni smeštaj, koji je za ljude teško prihvatljiv, a za državu znatno skuplji – kaže Mirjana.

Prostor u kojem se realizuje Moj kutak u gradu od ove godine je znatno lepši i prostraniji, ističe Milijana:

-Sve u ovom Projektu radimo da bi našim korisnicima bilo bolje i lepše, tako i ovaj veliki i obnovljeni prostor njima puno znači. U ove četiri godine mnogo se uradilo, što se vidi po tome koliko su napredovali polaznici naših radionica i redovni posetioci Kutka i koliko su se uzajamno zbližili. Neki su progovorili, kao što je Nataša korisnica sa Daunovim sindromom, neki su počeli da crtaju a svi su napredovali u socijalizaciji, kod svih se u većoj meri razvio osećaj za druge – ističe Milijana.

Svakog četvrtka na programu druženja je nešto drugo. Stalni saradnici Kutka, takođe su ostavili svoj pečat. Zorica Opavski, predsednica Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova, oslikala je mural preko cele fasade ovih prostorija i rado pomaže korisnicima Kutka da se i sami likovno izraze. Veroučitelj Aleksandar Đurđević uvek ih zainteresuje novom pričom i uspeva da ih uključi u razgovor, a nastavnica fizičkog Elvira Ignjatović za vežbe motorike i koorcinacije osmišljava zanimljive igre u parku.

Prošlog četvrtka, bez obzira na veliku vrućinu, 35 stepeni izmerenih u Staroj Pazovi, korisnici Mog kutka u gradu bili su prisutni u punom broju. U klimatizovanom prostoru pravili su se kolači, zbog vrućine, oni koji se ne peku – omiljeni čizkejk, objasnili su nam. Radionice za izradu konditorskih proizvoda vodi Maja Radovanović, negovateljica u Službi za pomoć CSR a uvek je prisutna i domaćica Kluba za odrasle i starije Borka Vučkovac.

Projekat Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova Moj kutak u gradu prve dve godine finansirao je pokrajinski Sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova a prošle i ove godine opština Stara Pazova.

B. Topalović

