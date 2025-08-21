Mitrovački kajakaši na Svetskom prvenstvu u Milanu

Najznačanije takmičenje u sezoni, Svetsko prvenstvo u kajaku sprintu za seniore održaće se od srede, 20. avgusta, do nedelje, 24. avgusta, na regatnom centru Idroskalo u Milanu, Italiji. Kajakaška reprezentacija Srbije broji 16 sportista – 11 u muškoj i 5 u ženskoj konkurenciji, a među njima su i predstavnici Kajak kluba „Val“ iz Sremske Mitrovice, Bojan Zdelar, Stefan Vrdoljak, Marija Dostanić i Anastazija Bajuk.

Bojan Zdelar takmičiće se u jednosedu na 1000 metara, dok će Stefan Vrdoljak biti deo četverca na 500 metara zajedno sa Žarkom Jakovljevićem iz Šapca i Anđelom Džombetom i Milošem Stojkovim iz novosadske „Vojvodine“.

Marija Dostanić i Anastazija Bajuk nastupiće takođe u četvercu na 500 metara zajedno sa Dunjom Stanojev i Dinom Bacelj iz Kajak kluba „Tarkett“ iz Bačke Palanke.

U stručnom štabu reprezentacije nalazi se i trener „Vala“ Nenad Kosijer.

