Kvalitet savske vode u Sremskoj Mitrovici u skladu sa propisanim standardima

Javno komunalno preduzeće „Komunalije“ iz Sremske Mitrovice obaveštava građane da je voda na savskoj plaži bezbedna za kupanje, a na osnovu najnovijih rezultata analize koju je izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Analiza kvaliteta vode sprovedena je 20. аvgusta 2025. godine, a rezultati ispitivanja završeni su 25. avgusta. Uzorci su uzeti sa tri ključne lokacije: Mala plaža, početak plaže i lokalitet kod „Dispanzera“.

Prema rezultatima ispitivanja fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara, voda na svim ispitivanim tačkama odgovara zahtevima propisanim Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama.

Zbog očuvanja zdravlja i bezbednosti kupača, preporučuje se sledeće: izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje i skakanje u vodu, postepeno se rashladiti prilikom ulaska u vodu, obavezno se istuširati nakon izlaska iz Save, posebno voditi računa o deci – u plićaku je voda najzagađenija, ne kupati se 2 do 3 dana nakon jake kiše ili oluje, zabraniti pristup domaćim životinjama, ne sedeti direktno na pesku, već koristiti prostirke.

Takođe, mole se svi posetioci Gradske plaže da poštuju pravila zabrane igre s loptom u vodi i na pesku u označenim zonama, kako bi svi građani mogli bezbedno da uživaju u odmoru i rekreaciji.

JKP „Komunalije“ podseća građane da se redovno prati kvalitet savske vode tokom letnje sezone, u cilju očuvanja javnog zdravlja i bezbednog boravka na plaži.

