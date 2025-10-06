Sankcionisano više od 15 hiljada prekršaja tokom akcije „Škola“

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici saobraćajne policije sankcionisali više od 15.000 prekršaja u zonama škola tokom akcije „Škola“, koja je tokom septembra sprovedena na teritoriji cele zemlje u cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju.

Više od polovine vozača, ukupno 8.280, sankcionisano je zbog prekoračenja brzine, dok je zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i nepropisnog parkiranja u zonama škola sankcionisano po 875 vozača.

Tokom sprovođenja akcije, pripadnici saobraćajne policije isključili su iz saobraćaja i 149 vozača koji su u zonama škola upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, od kojih je 30 zadržano na trežnjenju zbog upravljanja vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu.

Pored mera u kontroli saobraćaja, pripadnici saobraćajne policije tokom septembra održali su 465 predavanja i radionica na temu bezbednog učešća dece u saobraćaju kao pešaka, biciklista i putnika u vozilu.

Tokom sprovođenja ove akcije, u zonama škola nije se dogodila nijedna saobraćajna nezgoda sa teže povređenom decom.

Pripadnici saobraćajne policije će i u narednom periodu realizovati predavanja i radionice u cilju saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece, dok će u zonama svih škola biti preduzimane mere pojačane kontrole saobraćaja, ističe se u saopštenju.

