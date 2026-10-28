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Najava isključenja struje za četvrtak, 29. oktobar
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Najava isključenja struje za četvrtak, 29. oktobar

28. oktobar 2026. godine

Za četvrtak, 29. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 10:00 do 13:00 časova

Petra Preradovića od broja 69 do 121

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